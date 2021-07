“Con le colleghe Vincenza Labriola e Veronica Giannone abbiamo incontrato il sottosegretario all’Agricoltura, Francesco Battistoni a cui abbiamo sottoposto la necessità di una particolare attenzione sul tema xylella, in continua avanzata in Puglia. Non c’è tempo da perdere e presto avremo riscontri dal Governo. Intanto svolgeremo ulteriori iniziative di confronto sul territorio”. Così, in una nota, il deputato e commissario di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis.