"Piena solidarietà da parte del gruppo dei deputati Pd ai lavoratori della Whirlpool. È immotivata e inaccettabile la decisione dell’azienda di andare avanti con la chiusura e i licenziamenti dei lavoratori dello stabilimento di Napoli. Il Governo faccia della vicenda Whirlpool una grande questione nazionale perché il nostro Paese merita rispetto. Basta con il far west industriale. C'erano degli accordi che sono stati disattesi dall'azienda, che peraltro ha beneficiato di 27 mln di risorse pubbliche nel 2014. Ci appelliamo all'Esecutivo perché si faccia di tutto per far ritornare la Whirlpool sui suoi passi e per un rilancio produttivo e occupazionale del sito di Napoli. Bisognerà poi intervenire perché episodi simili non si ripetano più. In Europa stiamo lavorando per ridurre il dumping fiscale tra gli Stati così da scoraggiare la delocalizzazione industriale e anche in Italia bisognerà introdurre condizionalità per le aziende che beneficiano di risorse pubbliche e non possono quindi delocalizzare le sedi produttive o ridurre il livello occupazionale. Serve un impegno comune per scongiurare la desertificazione economica e sociale del Sud e dell'intero Paese"

Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd.