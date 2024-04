"L’Italia e il mare hanno un legame inscindibile, che vede innanzi a noi delle sfide per il futuro, soprattutto nel settore lavoro. Sfide che dobbiamo saper trasformare in opportunità. Ne ho parlato al BlueForum a Gaeta" lo afferma in una nota Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia-Giulia e il Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.