"Oggi il Governo ha dato via libera all’emendamento che permetterà agli studenti fuorisede di votare nel loro domicilio temporaneo. Lo stesso governo che fino a una settimana fa parlava di insormontabili problemi tecnici. Ci hanno messo una settimana per risolverli. Non è che forse tutti questi problemi non c’erano?". Lo scrive su X Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione.