"Prima delle amministrative del 2023 il governo trasformava la nostra proposta di legge sul voto ai fuorisede in delega, garantendo che così si sarebbe fatto in fretta. Non assicurava di farcela per l'appuntamento del successivo maggio ma si impegnava per le elezioni Europee, che all'epoca apparivano lontane.

Oggi, prendendo in giro non i deputati di Azione e delle altre forze politiche che avevano proposto la legge, ma quasi cinque milioni di persone che studiano e lavorano lontano da casa, dopo mesi di perdita di tempo, ci spiega che sono le elezioni europee a essere troppo vicine e che forse farà un test, ma con calma". Lo afferma la deputata di Azione, Valentina Grippo, durante il question time alla Camera.