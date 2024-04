"Prima #Puglia ora #Sicilia. Il presunto coinvolgimento del Vicepresidente della Regione Siciliana, nonché referente della #Lega in Sicilia, in fatti di corruzione, allontana ancora una volta la politica dai cittadini. Ha ragione Giuseppe Conte: su legalità e questione morale non si può e non si deve mai abbassare l'asticella".

Lo scrive su X la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, presidente della Commissione Vigilanza Rai.