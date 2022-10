Strategia anti-Covid liberticida, come sentenziato nel suo discorso di investitura dalla Premier? "Liberticide sono state le regioni del centro destra che prima hanno negato il virus e poi remato contro le necessarie misure restrittive". Così replica Andrea Crisanti, microbiologo, ora con uno scranno al Senato tra le file del Partito democratico. Non le sembrano un po' ingenerose le critiche di Meloni alla strategia anti Covid fin qui adottata? "Mi sembrano parole prive di qualsiasi supporto scientifico pronunciate da una smemorata - rimarca Crisanti in un'intervista a 'La Stampa' - Meloni dovrebbe ricordare che a fare disastri senza paragoni al mondo durante la prima ondata è stata proprio la regione Lombardia, amministrata dal centrodestra, che ha negato per parecchio tempo le pericolosità del virus e che negli anni ha costruito un modello di sanità centrato tutto sull'ospedale, lasciando sguarnito il territorio, che infatti non è riuscito a fare alcun filtro durante la prima ondata. Quando le persone morivano senza nemmeno arrivarci, in ospedale".