"Non possiamo in alcun modo accettare che la Direttiva europea sulla violenza contro le donne venga annacquata dal Consiglio, mandando a monte tutto il lavoro paziente, fatto per lunghi mesi dal Parlamento, con l'obiettivo di dare finalmente concreta attuazione a tante parti della Convenzione di Istanbul che restano principi astratti e condivisi, ma ancora totalmente irrealizzati in molti paesi, compresa l'Italia. In queste ore si è levata forte la voce di molte realtà dell'associazionismo e dalle operatrici della rete antiviolenza che, insieme con quella delle relatrice, la vicepresidente del Pd dei Socialisti&Democratici Pina Picierno, stanno mettendo in guardia il Paese e tutta la comunità internazionale europea". Lo scrive su Facebook Valeria Valente, senatrice del Pd.

"La prima questione riguarda il reato di stupro, che va considerato tale ogni volta che non c'è il consenso della donna al rapporto sessuale. La seconda riguarda l'introduzione del reato di molestie sessuali a partire da quelle commesse nei rapporti di lavoro e di studio. Non possiamo permettere che questa Direttiva, non comprendendo questi due reati, si riveli nei fatti un passo indietro rispetto alla Convenzione di Istanbul. Chiediamo quindi alla Premier Meloni di schierarsi perché la Direttiva venga approvata nella versione proposta da Parlamento e Commissione. Non basta dire che l'Italia non è contraria. Serve una presa di posizione molto più forte e chiara. Ora è il momento di scegliere e da una Presidente del Consiglio donna noi, innanzitutto da donne prima ancora che da Democratiche, ce lo aspettiamo. Ora vogliamo sentire la capacità di fare la differenza", conclude Valente.