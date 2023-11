"Siamo soddisfatti che la proposta di Forza Italia per fornire un'applicazione innovativa, con l'obiettivo di garantire una maggiore protezione alle donne, sia stata assorbita nel ddl Roccella. Attraverso questa app, le donne possono registrarsi e, in caso di difficoltà, inviare un alert silenzioso tramite il cellulare per attivare l'intervento delle forze dell'ordine. Quando una persona segnala la propria posizione attraverso la geolocalizzazione, le forze dell'ordine possono intervenire immediatamente.Questa proposta è stata presentata da Forza Italia a settembre di quest'anno su iniziativa dall'onorevole Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna. La proposta mira ad offrire un livello significativo di sicurezza alle donne durante situazioni di pericolo oggettivo legate alle relazioni con gli uomini. Parallelamente, è fondamentale prevedere un'educazione all'affettività nell'ambito scolastico, integrata nell'educazione civica.

Questo consentirebbe di fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare situazioni dolorose, come ad esempio l'abbandono da parte del partner, e promuovere il senso del rispetto reciproco. Una soluzione pratica potrebbe consistere nell'inserire questo corso nell'ambito dell'educazione civica, sfruttando le ore già previste nel calendario scolastico. In questo modo, si offre una formazione completa che prepara gli studenti ad affrontare le sfide emotive e relazionali, contribuendo a creare una società più consapevole e rispettosa". Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, a Superpartes su Rete 4.