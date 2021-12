"Il pacchetto di misure approvato oggi in Consiglio dei ministri è un importante, ulteriore, passo in avanti per contrastare in modo deciso l’atroce dramma della violenza contro le donne. Avremo presto, dopo il passaggio parlamentare del Ddl, una norma che, in linea con il Codice rosso, darà maggiori tutele alle vittime, le aiuterà a denunciare, e le tutelerà in modo efficace. Si tratta di un provvedimento molto atteso, e per il quale è stato fondamentale il lavoro di tutte le ministre del governo Draghi, in primis di quelle di Forza Italia, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Anche il nostro Paese avrà, dunque, una legge moderna, che punisce e limita la libertà di movimento di coloro che commettono reati contro le donne, uno strumento in più per cancellare questa piaga del nostro tempo". Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.