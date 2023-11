Dispiace che la manifestazione svoltasi a Roma contro la violenza sulle donne "sia stata sprecata per motivi ideologici. È stato grave inserire nella manifestazione la questione palestinese". Così Eugenia Roccella, ministra per Famiglia, Natalità e le Pari Opportunità a Sky TG24. La mobilitazione femminile non deve "essere inquinata da ideologia e troppa partigianeria politica", prosegue.