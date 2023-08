"Oggi con parole volgari il direttore di Libero attacca e offende Chiara Gribaudo. A lei la solidarietà di tutto il gruppo del Pd: la battaglia per i diritti e la libertà delle donne non si ferma con le offese, né con le minacce. Caro Sallusti, gli angeli del focolare, chiuse in casa e terrorizzate dal lupo, non esistono più nemmeno tra le tue lettrici".



Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.