"Un altro stupro di gruppo. Un'altra vittima giovanissima e coraggiosa che denuncia. Dopo i fatti gravissimi di Palermo e Caivano, adesso anche a Catania il branco agisce su una ragazza come su una preda. E l'età degli stupratori e della vittima non fa che confermare quanto la violenza sulle donne sia una questione da affrontare da subito con i ragazzi, anche a scuola. Il patriarcato, la legge del maschio prevaricatore non conosce né età né latitudine. Bisogna agire e agire in fretta oltre il piano della sola repressione". Lo afferma la deputata del Pd, Laura Boldrini.