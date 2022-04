“Durante la pandemia e ora, con una crisi internazionale ed una guerra, il prezzo più alto lo hanno pagato e lo stanno pagando le donne, insieme ai loro figli. La violenza di genere, del resto, non è più un'emergenza ma una costante che ha portato, nel solo 2021, a 102 femminicidi, di cui 86 operati in ambito affettivo e 59 per mano del partner o dell'ex partner. Anche per questo la Lega oggi ha votato favorevolmente la legge sulle statistiche di genere. Noi siamo stati i primi artefici del Codice rosso, che ha introdotto un principio rivoluzionario, e grazie alla Lega è stata introdotta nelle scuole l'ora obbligatoria di educazione civica. La strada, però, è ancora in salita e bisogna lavorare sull'approccio culturale per la prevenzione”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità del partito.