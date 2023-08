"Stiamo per organizzare una campagna nelle scuole, ma c'è un problema di una sfida educativa che dobbiamo vincere e che richiede anche altri strumenti, tra i quali per esempio un intervento sul controllo nei confronti della fruizione del porno da parte dei minori". Lo ha dichiarato il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, commentando lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo.