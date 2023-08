"Il disegno di legge del governo è in campo ed è già stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera. Siamo certi che ci sarà l'impegnò di tutti affinché diventi presto legge dello Stato". Così ai microfoni dell'ANSA la ministra della Famiglia, delle Pari opportunità e della natalità, Eugenia Roccella, spiegando che "mette in campo strumenti fortemente orientati alla prevenzione ed è stato voluto come disegno di legge proprio perché su un tema come questo ci sia la massima condivisione".