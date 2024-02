“Stiamo lavorando con grande impegno per debellare la piaga del femminicidio, che purtroppo aumenta di giorno in giorno, non solo in Italia ma in tutto il mondo”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Campione, intervenendo alla 23a Riunione invernale dell’Osce, a Vienna.

“La violenza contro le donne non è solo l’abuso domestico in famiglia, ma ogni tipo di violenza a cui una donna è costretta a sottoporsi. In tempo di guerra si assiste ad un tipo di abuso costituito da terribili stupri, mutilazioni e femminicidi, perpetrati contro le donne come armi di guerra”, aggiunge la componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama e della Commissione contro il Femminicidio.

“Purtroppo abbiamo alcuni tragici esempi di questi crimini nel conflitto del Mar Rosso, così come nella guerra tra Russia e Ucraina. Tuttavia, questi crimini sono comuni durante le guerre. È nostra ferma intenzione non tollerare più tutto ciò. È tempo di dire al mondo intero che questa pratica orribile deve essere considerata un’arma di guerra. Va infatti considerata un crimine contro l’umanità e punita come tale”, conclude.