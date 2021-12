“Le polemiche che abbiamo vissuto sul Nutriscore e sulle frequenti, dannose, semplificazioni che investono in Europa il mondo alimentare e quello della salute si ripropongono oggi sul Piano Europeo di lotta al Cancro. Ho seguito con attenzione i lavori della commissione Beca, che voleva essere un’opportunità importante per parlare concretamente di azioni di contrasto al cancro, anche prendendo spunto dalle testimonianze di chi, come la sottoscritta, parla con cognizione di causa. Purtroppo, in mezzo a una serie di intenzioni condivisibili per un miglior coordinamento Ue in questa battaglia, il Parlamento licenzia un testo che, con un’approssimazione poco rispettosa della scienza e del contesto produttivo europeo, tratteggia tinte fosche sul ruolo dei prodotti vitivinicoli con la prospettiva di una penalizzazione insensata e generalizzata del vino europeo, senza alcun riferimento a un consumo responsabile e consapevole, con la previsione di nuove tasse per i produttori e persino messaggi ad hoc sulle etichette. A farne le spese sarebbe la filiera del vino che, solo in Italia, dà lavoro a 1,3 milioni di persone e conta il 20% di tutte le vigne europee. Una deriva preoccupante che si scontra con il messaggio che vorremmo veder promuovere per una nuova consapevolezza del consumatore sul corretto consumo del vino, espressione della nostra cultura e della capacità dei nostri operatori”.



Così in una nota Stefania Zambelli, europarlamentare della Lega, componente della commissione Beca.