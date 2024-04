“L'inaugurazione di Vinitaly è stata un trionfo indiscutibile, confermando il suo ruolo di palcoscenico di tutto prestigio per i migliori vini italiani e il Made in Italy. È entusiasmante vedere come questa manifestazione abbia conquistato negli anni una dimensione internazionale, posizionandosi come un faro per gli amanti del vino e per gli operatori di questo settore in tutto il mondo. Vinitaly non è solo una fiera: è un'autentica celebrazione delle nostre eccellenze vitivinicole, che riesce a trasmettere la passione e la tradizione dei nostri territori nella promozione dei suoi prodotti. Manifestazioni fieristiche come Vinitaly sono preziosi strumenti di promozione delle nostre eccellenze nel mondo, per contribuire a far conoscere e apprezzare il nostro Made in Italy, la qualità delle nostre filiere produttive e dei nostri territori oltre i confini nazionali”.

È quanto ha dichiarato il Senatore della Repubblica e Vice presidente di VeronaFiere Matteo Gelmetti.