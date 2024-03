Dopo il centenario del festival lirico il Parlamento europeo celebrerà anche Vinitaly. Lo annuncia Paolo Borchia, eurodeputato, segretario provinciale della Lega di Verona e vicesegretario della Liga Veneta, presentando gli eventi di che si terranno il 19 e 20 marzo a Bruxelles.

"È un grandissimo orgoglio portare in Europa, prima in Ambasciata e poi all'interno del Parlamento europeo, la 56^ edizione del Vinitaly: evento di portata mondiale che rappresenta un fiore all'occhiello per Verona, per il Veneto e per l'Italia. Un ulteriore modo per promuovere la città" spiega Borchia, ricordando l'evento con il quale lo scorso anno si è celebrato sempre a Bruxelles il centenario del festival lirico: "Vinitaly è una grande vetrina, l'obiettivo è far riconoscere alle nostre imprese vinicole il valore che meritano e continuare ad affiancarle nel loro accesso ad un mercato sempre più globale, che questa Europa mette continuamente in difficoltà. Con i due eventi organizzati in sinergia con Veronafiere, che ringrazio per la collaborazione, daremo il benvenuto a Vinitaly fuori dai confini veronesi, proseguendo sulla strada del dare importanza alla promozione continua e programmata del nostro territorio. In questo caso il comparto viticolo-enologico: un settore che proprio grazie a eventi come il Vinitaly esporta le eccellenze italiane in tutto il mondo. Ringrazio per il sostegno e la vicinanza - conclude Borchia - l'Ambasciatore d'Italia nel Regno del Belgio Federica Favi, sempre ricettiva e collaborativa nelle azioni di promozione del sistema Paese".