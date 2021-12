Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto oggi al Viminale il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato, oltre al sottosegretario di Stato Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Comandante del COVID e i vertici degli organismi di informazione e sicurezza.

Nel corso della riunione è stata svolta un’analisi dello stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Paese, anche in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono stati, tra l’altro, esaminati i dati sui controlli effettuati a seguito dell’entrata in vigore delle nuove misure di contenimento del virus.

Per quanto attiene ai dati annuali, è emerso che dal 1° gennaio al 6 dicembre 2021 si sono svolte 15.827 manifestazioni di rilievo, di cui 4.674 hanno riguardato le politiche governative di contenimento della pandemia e la certificazione verde.

Durante l’anno, anche in relazione alle ingenti risorse pubbliche destinate a sostenere l’economia, è stata intensificata l’attività di prevenzione antimafia, con l’adozione al 30 novembre u.s. di 1.979 interdittive antimafia.

Nel corso del Comitato, è stato disposto l’ulteriore rafforzamento dei dispositivi di vigilanza sull’intero territorio nazionale in vista delle prossime festivitànatalizie.

I prefetti sono stati invitati a convocare apposite riunioni dei Comitati provinciali per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, anche per predisporre specifici servizi di prevenzione in prossimità dei luoghi di culto delle diverse confessioni, degli aeroporti e dei porti, delle stazioni ferroviarie e delle reti viarie. E’ stato anche sollecitato il potenziamento dei dispositivi generali di prevenzione per il contrasto dei “reati di strada”.