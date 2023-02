“Lascia stupiti che il Teatro Regio di Parma, culla del festival Verdi da oltre vent’anni, sia rimasto fuori dalle 14 iniziative musicali, diffuso dal Ministero della Cultura, in sostegno del progetto di salvaguardia e promozione della casa museo di Verdi”.

Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione – Italia Viva – Renew Europe, che spiega: “Il Ministero ha coinvolto solo le fondazioni lirico sinfoniche nelle rappresentazioni verdiane, evidentemente dimenticando i Teatri di Tradizione come il Regio. Siamo certi che sia stato un errore involontario e non una scelta scellerata, pertanto auspichiamo che il ministro Sangiuliano riveda l’elenco delle rappresentazioni con un coinvolgimento del Teatro Regio”.