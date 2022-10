"Quasi mezzo milione di euro stanziati da Regione Lombardia per i Vigili del Fuoco Volontari delle province di Como, Lecco e Sondrio. Una somma importante, che è il risultato del lavoro della squadra regionale leghista, finalizzato dal nostro assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. Il bando ha assegnato ben 2 milioni di euro di contributi a 60 distaccamenti in tutta la Lombardia, un quarto dei quali sono indirizzati al collegio nel quale mi onoro di essere appena stato rieletto. In provincia di Como, 33.355,41 euro andranno al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cantù, 32.979,13 a quello di Canzo, 40.000 a quello di Centro Valle Intelvi, 70.000 a quelli di Dongo e Appiano Gentile che hanno partecipato in partenariato, 33.040,90 a quello di Erba e 35.000 a quello di Lomazzo. In provincia di Lecco, 35.000 euro saranno destinati al distaccamento di Bellano, 32.909,96 a quello di Valmadrera e 80.000 verranno suddivisi tra quello di Merate e quello di Mede (Pv), che ha partecipato in partenariato. In Valtellina, 8.509,50 euro saranno destinati al distaccamento dell'Aprica, 35.000 a quello di Chiesa in Valmalenco, 35.000 a quello di Grosotto, 35.000 a quello di Livigno e 33.615,61 a quello di Tresivio. I nostri insostituibili pompieri potranno così dotarsi di mezzi e strumentazioni tecniche all'avanguardia, per operare in modo ancora più efficiente e sicuro. Grazie ancora a Regione Lombardia, all'assessore Foroni e alla Lega, sempre vicini al meraviglioso sistema di volontariato lombardo".

Così Eugenio Zoffili, deputato e vice Segretario regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.