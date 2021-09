Durante il suo tour in Puglia, a Grottaglie il presidente del M5S Giuseppe a Conte ha spiegato sul Green Pass: "Estendendone l'uso dobbiamo concentrarci anche su una ripartenza efficace dei settori della cultura e lo spettacolo che hanno sofferto tanto. Vogliamo che quei limiti di capienza attuali nelle sale di cinema, teatri, sale concerto, siano rivisti e in prospettiva anche per gli eventi sportivi. Per questo dobbiamo consentire un maggiore riempimento di questi spazi perché ancora attualmente le imprese del settore dello spettacolo hanno difficoltà a rilanciare gli eventi con questi limiti di capienza".

Di seguito il video completo del suo intervento: