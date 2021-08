“Sul caso del direttore dell’agenzia regionale dei rifiuti, Gianfranco Grandaliano, registriamo il “mutismo selettivo” alla Zalone che ha colpito tutto il centrosinistra e i 5 Stelle pugliesi. La vicenda della festa di compleanno del direttore dell’agenzia pagata da un imprenditore che opera proprio nel campo dei rifiuti sarà vagliata dalla magistratura. Noi siamo garantisti da sempre, mentre il centrosinistra, i 5 Stelle e il presidente Emiliano, con il loro mutismo, si riscoprono tali solo oggi: non possiamo sottacere che per molto meno, anche in assenza di indagini penali, abbiano preteso le dimissioni di assessori magari scomodi. Rileviamo che non c’è stato nessuno del centrosinistra e dei 5 Stelle che sono in Giunta, da un segretario regionale di partito ad un consigliere, che abbia avvertito imbarazzo per la questione e abbia sentito l’obbligo di spiegare ai cittadini cosa ne pensa sulla vicenda di Grandagliano. Possibile che nessuno abbia ritenuto di giustificare la miriade di consulenze dell’Ager? Possibile che nessuno abbia voluto spiegare come mai i pugliesi pagano una Tari fra le più alte d’Italia per un servizio che lascia ancora molto a desiderare, nel mentre emergono le notizie di indagini proprio sul direttore dell’agenzia? Possibile che nessuno del PD o dei 5 Stelle senta l’esigenza di chiedere al Presidente Emiliano una informativa urgente rispetto alla regolare gestione degli affidamenti di Ager? Ci saremmo aspettati un gran susseguirsi di dichiarazioni, ma dal centrosinistra e dai 5 Stelle tutto tace. Perché conviene? Chissà”. Così, in una nota, il deputato e commissario regionale di Forza Italia Puglia Mauro D’Attis.