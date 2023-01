“Oggi è un giorno triste per il mondo del calcio e non solo: Gianluca Vialli ci ha lasciato. Ma resterà sempre come simbolo dello sport, quello vero, come esempio - dentro e fuori dal campo - di grinta, forza e determinazione. Voglio ricordarti mentre sollevi la coppa degli Europei, con quella gioia che hai regalato a tutti gli italiani assieme a Mister Mancini. Buon viaggio Gianluca, ci mancherai”. Cosi sui social il presidente dei deputati di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo.