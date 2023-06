E' arrivato il via libera del Cdm al disegno di legge che introduce una stretta sulla violenza contro le donne. Per il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, "è chiaro che noi con questa legge interveniamo su alcuni punti critici con notevole forza, ma certamente tutto questo non basta se non viene accompagnato anche da una campagna, da un cambiamento culturale, perché è essenzialmente una questione culturale. Pensiamo anche all'ultimo terribile caso di Giulia Tramontano, in cui nessuna legge avrebbe potuto salvarla".