"Il caro bollette è una scure che si sta abbattendo anche sui cittadini di Pistoia e provincia - afferma Manuel Vescovi, Senatore della Lega, aglianese d'adozione - e quanto deciso dal Governo è sicuramente una sostanziosa e concreta boccata d'ossigeno per tutti gli utenti". "Come Lega, in particolare attraverso il nostro Segretario Matteo Salvini - prosegue il Senatore - fummo i primi a lanciare, già a dicembre, un chiaro Sos sul tema e quindi non possiamo che ritenerci soddisfatti per l'importante stanziamento annunciato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi".

"È evidente - precisa l'esponente leghista - che l'aumento dei costi energetici non potrà completamente essere azzerato da questo provvedimento, ma è certamente un aiuto concreto alle famiglie alle prese con elevate bollette di luce e gas". "Da parte nostra - sottolinea il rappresentante della Lega - non abbasseremo, comunque, la guardia su una tematica assai rilevante per la popolazione, continuando a monitorare attentamente l'evolversi della situazione". "È giusto, infatti - conclude Manuel Vescovi - proseguire a supportare adeguatamente pure le tante imprese del pistoiese che appaiono anch'esse fortemente penalizzate da prezzi dell'energia molto più alti rispetto all'abituale standard".