“L’autonomia regionale - afferma Manuel Vescovi, Senatore della Lega - è, a mio avviso, fondamentale e condivido pienamente, dunque, il giusto richiamo fatto dal Presidente del Veneto Luca Zaia che ricorda come questa importante tematica sia ben presente nell’agenda del Governo. Una questione che è tra i punti cardine del mio Disegno di Legge Costituzionale, depositato nel luglio scorso in Senato e sulle cui orme nascerà un apposito Comitato di sostegno. L’argomento è focale - precisa l’esponente leghista - e sarà anche nostro compito porlo sempre più in evidenza nelle sedi istituzionali, promuovendo pure, appena si potrà, appositi incontri sul tema. Le Regioni - sottolinea Vescovi - devono ambire ad avere più voce in capitolo su svariati, rilevanti argomenti ed il federalismo offre questa opportunità. Giusto, dunque - conclude Manuel Vescovi - che Zaia abbia voluto rimarcare la cosa; da parte nostra, continueremo, dunque, a divulgare i punti fondamentali del nostro progetto che, tra l’altro, mira pure a valorizzare ancora di più il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale”.