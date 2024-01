“La Corte Costituzionale albanese ha convalidato l'accordo sui migranti del Governo italiano. Crolla miseramente la sicumera leguleia degli scienziati del diritto che dai banchi delle opposizioni definivano l'accordo morto e sepolto. Smentita ancora una volta, la sinistra si trova con il solito nugolo di mosche in pugno, mentre il Governo Meloni tiene saldamente in mano un trattato che segna il profondo cambio di rotta nella gestione dei migranti. Da oggi l'Italia ha un portentoso strumento per contrastare l'immigrazione irregolare e il business dei trafficanti di esseri umani”.

Così in una nota Andrea Delmastro, sottosegretario di Stato alla Giustizia.

