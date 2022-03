“Sono stata particolarmente felice di dare il mio contributo e di essere ancora una volta al fianco dell’amico Luca Massaccesi e dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, di cui apprezzo molto le iniziative, soprattutto quelle promosse nelle scuole, come la più recente ‘Boxando s’impara’, che permettono ai ragazzi di imparare meglio il significato del rispetto, della disciplina e di confrontarsi con i campioni dello sport traendo ispirazione dai buoni esempi che gli atleti stessi possono dare. Ieri, la presenza al convegno di campioni della boxe e del judo che con passione hanno raccontato ognuno la propria storia di successo, ma fatta di sacrificio e senza mai tralasciare dettagli che hanno messo in luce anche proprie debolezze, vinte e superate grazie allo sport, mi ha personalmente colpita ed emozionata”.

È quanto dichiara, all’indomani dell’iniziativa ‘Sport Cultura e Legalità verso Milano-Cortina 2026’ promosso dall’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con CONI e CIP, Giusy Versace, atleta paralimpica e deputata, responsabile dei Dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia.

“Lo sport, come ha ricordato il Procuratore nazionale antimafia uscente, il Dott. Cafiero de Raho, è uno strumento educativo davvero prezioso, perché aiuta a prevenire fenomeni di violenza e bullismo ed è dunque importante promuoverlo anche e soprattutto nelle scuole.

Questi temi meriterebbero più ore e spazi nelle scuole. del resto, ce l’ha ricordato bene anche Massimiliano Ossini in collegamento dalle montagne del Friuli che ha opportunamente sottolineato quanto lo sport oltre ad agevolare il contatto con se stessi e la natura, favorisca soprattutto le relazioni tra i ragazzi. Ed è proprio a loro che mi piace raccontare quanto difficile non voglia dire impossibile e, quando mostro loro le mie foto o i video delle mie gare, ricordo sempre che ho imparato ad amare la corsa quando ho perso le gambe.

La pratica sportiva di per sé insegna a non arrendersi, a rialzarsi dopo una caduta, al sacrificio ed al rispetto delle regole e degli avversari, insegnamenti che valgono ancora di più per chi ha una disabilità. Personalmente l’ho dovuto imparare sulla mia pelle perdendo le gambe e uno dei miei obiettivi, anche in Parlamento, è di garantire e tutelare quel diritto allo sport che oggi merita uno spazio nella nostra Costituzione. Infatti, il riconoscimento, la tutela e la promozione dello sport nella nostra Carta, all’apparenza può sembrare una riforma che non cambierà nell’immediato la vita delle persone, ma cambierà sicuramente l’approccio culturale del nostro Paese verso lo sport, perché riconoscendolo come diritto, allora lo Stato ne riconoscerà non solo gli effetti benefici, ma si dovrà impegnare a garantirlo e promuoverlo, senza distinzioni”, conclude.