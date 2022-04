“In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, tra le tante lodevoli iniziative di sensibilizzazione, è necessario che il Governo compia uno sforzo in più per onorare gli impegni che ancora attendono una risposta.

Soltanto un mese fa, alla Camera dei deputati, abbiamo approvato all’unanimità alcune mozioni, di cui una a mia prima firma, con alcuni impegni puntuali e proposte concrete per tutelare davvero le persone con disturbi dello spettro autistico e i loro diritti, dall’ambito scolastico a quello lavorativo, passando per quello familiare, sociale e affettivo.”

Così in una nota, la deputata Giusy Versace, responsabile dei Dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia.

“Innanzitutto è necessario aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), includendo le terapie più avanzate, di tipo cognitivo-comportamentale, per citare un esempio la Terapia ABA, richiesta da molte famiglie e associazioni, ma ad oggi non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Non è poi un caso che questa giornata ponga l’accento sul concetto di consapevolezza sull’autismo: ancora oggi delle diagnosi non tempestive impediscono l’avvio in tempi utili delle necessarie terapie, per questo è necessario investire di più nella formazione dei medici di medicina generale e soprattutto dei pediatri di libera scelta, che sono le vere sentinelle e prezioso anello di congiunzione con gli specialisti sanitari.

Anche nell’ambito scolastico occorre un intervento maggiore per garantire al personale docente più formazione e stabilità affinché i ragazzi possano avere un percorso scolastico uniforme e programmi formativi inclusivi, tra questi penso allo sport e le discipline artistiche che aiutano a far emergere talenti straordinari. Un ruolo prezioso, in questo senso, lo svolgono le associazioni e gli enti del terzo settore, come ProgettoAutismo FVG, la Onlus di cui lo scorso 1 dicembre alla Camera, insieme al collega Roberto Novelli, abbiamo presentato alcuni progetti dedicati allo sport e, come promesso, lunedì prossimo, 4 aprile, sarò in provincia di Udine per visitare la struttura ‘Home Special Home – una casa per l’autismo’ per conoscere direttamente le tante meravigliose attività che dal 2006, in Friuli Venezia Giulia, sviluppano il talento di centinaia di ragazzi e danno un supporto anche alle loro famiglie, un caso esemplare da diffondere il più possibile”, conclude.