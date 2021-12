"Ieri la commissione Affari Costituzionali della Camera ha incardinato i lavori sulla proposta di legge che abbiamo presentato insieme a oltre trenta deputati PD, 5 Stelle, Leu, Italia Viva per limitare la diffusione delle armi per uso privato. Emanuele Fiano sarà il relatore. Ci auguriamo che il lavoro della commissione possa procedere con serietà e speditezza. La proposta di legge mira a frenare la diffusione e la circolazione delle armi in Italia, il cui possesso è troppo spesso causa di disgrazie e tragedie che si verificano in famiglia - colpendo sempre più spesso donne e minori - nelle liti tra privati. Le norme che proponiamo rendono tra l'altro più stringenti e frequenti i controlli psico-attitudinali e immediate le comunicazioni della richiesta di acquisto a familiari, congiunti, partner. E l'incrocio di dati degli acquirenti con le autorità giudiziarie per verificare situazioni di possibili precedenti come stalking, minacce etc.. Vengono escluse da queste norme le attività venatorie e quelle sportive. L'obiettivo è dare un segnale serio e concreto: in Italia la diffusione privata delle armi è cresciuta troppo, mentre in altri Paesi che pagano un altissimo prezzo quotidiano a questo fenomeno (come - su tutti - gli Stati Uniti) si sta combattendo da tempo una battaglia per frenare questa vera e propria minaccia quotidiana alla sicurezza".

Così il deputato dem Walter Verini, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia, primo firmatario della proposta di legge.