Venti infrastrutture strategiche per la Toscana. Sono quelle che saranno realizzate con i fondi del Pnrr di cui ha parlato a Prato il Viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli. “Un momento di confronto importante quello che si è svolto nella città pratese – afferma il commissario comunale della Lega di Prato Luis Claviere Michel – Un convegno organizzato dal dipartimento logistica e trasporti della Lega, la cui responsabile regionale Giusi Sabato, ha presentato la relazione introduttiva a cui è seguito un ampio e articolato dibattito che ha visto partecipare non solo esponenti politici, ma anche importanti addetti ai lavori come imprenditori e responsabili del settore”.

Un incontro in cui si è entrati nel merito di numerose opere. “Sono stati evidenziati – prosegue il commissario provinciale di Prato La Grassa – con dovizia di particolari, criticità che attanagliano il settore della logistica e delle infrastrutture, le quali sono peraltro due facce della stessa medaglia. Il dibattito ha visto la partecipazione di vari esponenti politici, come Consiglieri regionali ed amministratori locali, il commissario regionale, l’onorevole Mario Lolini ed è stato concluso dal Vice ministro Alessandro Morelli che ha elencato le circa venti opere che saranno realizzate in Toscana con stanziamenti governativi e fonti derivanti dal Pnrr”.

Un convegno che ha rappresentato un passaggio importante per le politiche locali. “Sono emersi spunti importanti – afferma la responsabile Trasporti Giusi Sabato – La Lega sa di poter essere protagonista della costruzione del futuro di questo territorio; abbiamo idee, persone, amministratori e politici per costruire con una visione importante e complessiva del territorio”. L’onorevole Lolini, nel suo intervento, ha parlato anche di Prato. “La Lega sta tornando al centro della vita politica cittadina – afferma il commissario regionale del Carroccio – Questa è la dimostrazione di un partito che ha ritrovato la sua coesione, che sa anche essere propositivo, avendo un'idea chiara sulle necessità future di questo territorio”.

“Ringrazio gli amici della Lega di Prato per avermi invitato a questo tavolo. È stata l’occasione – ha spiegato, infine, il Viceministro – per fare il punto sugli importanti investimenti del Pnrr che atterreranno in Toscana, oltre mezzo miliardo solo su ferrovie, percorsi ciclabili, porti, infrastrutture idriche e progetti di rigenerazione urbana e per ribadire la centralità del settore della logistica." “Il Governo – ha concluso Morelli – è al lavoro per tutelare la filiera; ricordo ad esempio i voucher patente, misura per cui abbiamo stanziato più di 25 milioni di euro, che servirà ad aprire le porte del mercato del lavoro ad almeno 10mila giovani autisti nei prossimi cinque anni. È la prima volta che il Governo investe così tante risorse sulla forza lavoro che ruota attorno alla logistica, a conferma della grande attenzione verso le nostre imprese ed i nostri giovani”.