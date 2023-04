"Barattare e svendere opere d'arte assolute come la Giuditta di Klimt, un patrimonio delle veneziane e dei veneziani, allo scopo di raccogliere soldi per assecondare i desiderata della giunta già bocciati dall'Europa è una degenerazione irricevibile e incommentabile. Siamo pronti a dare battaglia al fianco dei cittadini di buon senso. La Commissione Europea ha contestato l'ammissibilità degli interventi relativi al Bosco dello Sport: eppure, l'ultima trovata dell'assessore Boraso è quella di vendere sul mercato la Giuditta di Klimt per recuperare i fondi necessari. Questa vicenda restituisce bene l'idea con cui l'amministrazione attuale si approccia allo sviluppo della città: svendita del patrimonio culturale e inadempienza rispetto agli obiettivi europei". Così, in una nota, la deputata del Pd Rachele Scarpa.

"Ha ragione il Partito Democratico di Venezia, che incalza affinché si attui un altro piano con i fondi Pnrr e con le risorse destinate al Bosco dello Sport: non perdiamo quei fondi e utilizziamoli per sanare le urgenze di rigenerazione urbana che ci sono in città. Venezia poi è una città che con una seria progettazione cultura potrebbe tornare a respirare: possibile che l'unica soluzione che trova la destra per portare avanti i suoi progetti, sia impoverirla del suo patrimonio?", chiede la parlamentare dem.