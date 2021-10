“Grazie a noi è stato assegnato un nuovo velivolo al 10° reparto volo della Polizia di Stato di Venezia. Non possiamo che ritenerci soddisfatti della risposta del Ministero dell’Interno alle nostre numerose interrogazioni parlamentari: entro fine anno arriverà un elicottero AW139, ora in fase di collaudo. Da tempo il reparto di Venezia, che ha competenza territoriale su tutto il triveneto, lamenta la carenza di velivoli necessari per garantire l’operatività. La sostituzione dell’elicottero è necessaria non solo per l’area del Veneto, ma anche per Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Grande soddisfazione, quindi, per esser riusciti a sbloccare una situazione ferma da troppi anni e che incideva negativamente sulla sicurezza del territorio e sul lavoro dei nostri operatori. Un’ottima notizia, frutto di un lavoro costante da parte della Lega iniziato già durante il primo governo Conte e continuato con diverse richieste formali al ministro Lamorgese. Ricordiamo che nel novembre 2018 in qualità di parlamentari veneziani, grazie a Mauro Armelao (Fsp Polizia) e oggi nostro sindaco a Chioggia, ci recammo personalmente in visita in reparto per visionare la struttura, i mezzi, conoscere le esigenze degli agenti e portare le loro istanze a Roma”.

Così i deputati della Lega Ketty Fogliani, Giorgia Andreuzza, Alex Bazzaro, Sergio Vallotto e Gianni Tonelli