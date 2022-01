Da lunedì prossimo, 24 gennaio, il tampone di fine isolamento della quarantena di un positivo potrà essere fatto anche in farmacia oltre che negli studi dei medici di base o dei pediatri. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha predisposto una delibera ad hoc dopo il via libera del Ministero della Salute. Per questo servizio, che sarà gratuito, la Regione ha stanziato 5,5 milioni di euro. Zaia ha inoltre spiegato che "nel momento in cui una persona risulta positiva riceve un messaggio al telefono o la chiamata dall'Ulss e può così' prenotare sulla piattaforma il tampone previsto per 7 giorni dopo".