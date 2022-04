"In generale sulle sanzioni la nostra capacita' di tenuta e' ancora di qualche settimana, non possiamo pensare di andare avanti mesi o anni in questa situazione. Il 10% della popolazione italiana non sbarca lunario e ogni giorno una famiglia va a rimpinguare quella percentuale. La situazione e' tragica, bisogna evitare prove muscolari e dar spazio a linguaggio diplomazia". Lo dice oggi il presidente della Regione Veneto Luca Zaia intervenendo all'apertura della 54esima edizione di Vinitaly a Verona. "Viviamo in un'economia di guerra priva di bombe, ci sono prezzi ingiustificati, auspico che la guardia di finanza continui a fare i suoi controlli. Vado a invocare nuovamente l'intervento dell'autorita' regolatrice sui mercati finanziari, c'e' chi si arricchisce sulla fame degli altri".