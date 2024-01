Io candidato per il dopo Zaia in Veneto? “Potrei essere uno dei candidati che Fi potrebbe proporre. Io sono un animale territoriale e preferirei di gran lunga avere un ruolo territoriale, sono da 30 anni nella P.A. e conosco molto bene la macchina del Veneto”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Fi ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi.