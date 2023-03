"Quanto emerso a Venezia è un attacco gravissimo al lavoro e all'impresa italiana. Mi sento in dovere di ringraziare la Guardia di Finanza per l'indagine che ha portato avanti e ha permesso di scoprire questo fenomeno dannoso per tutto il settore. Non possiamo sottovalutare il fatto che chi opera al di fuori della legalità danneggia tutti, tanto i lavoratori che subiscono queste pratiche, quanto gli imprenditori che operano a norma di legge e si ritrovano vittime di concorrenza sleale. Dobbiamo contrastare con fermezza tutte le forme di illegalità che gravano sui lavoratori e sugli imprenditori onesti." Lo dichiara il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon.