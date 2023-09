Nessun dietrofront per il generale Roberto Vannacci, che così conferma la sua posizione in merito al libro 'Il mondo al contrario' per il quale non sono mancate le polemiche. Non è presente alcuna "espressione offensiva o lesiva o che possa istigare all'odio" chiarisce Vannacci, ribadendo che riscriverebbe "tutto esattamente così". "La diffusione del libro conferma che ho toccato dei punti che la maggior parte degli italiani considera interessante, altrimenti non l'avrebbe comprato e letto", ha aggiunto.