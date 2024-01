"La presentazione del libro di Vannacci il giorno della Memoria a Massa, prima città insignita della Medaglia d'Oro al Valor Militare per il contributo dato alla guerra di Liberazione, è una pericolosa provocazione che potrebbe creare problemi di ordine pubblico. Per questi motivi ho presentato una interrogazione al Ministro Piantedosi affinché valuti se sospendere l'evento o prenda tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza": è quanto dichiara Emiliano Fossi, deputato e segretario regionale del Pd della Toscana.

"Nessuno vuole mettere in dubbio la libertà di opinione ma la promozione di un saggio politico, di natura privata e comunque aperta al pubblico, intriso di idee antidemocratiche, omofobe e misogine, proprio nel giorno in cui la legge prevede celebrazioni per stigmatizzare le leggi razziale e la persecuzione e lo sterminio è una scelta vergognosa che offende tutta la comunità. Massa si è già espressa contro questo evento: la presentazione va sospesa": conclude Emiliano Fossi.