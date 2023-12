"Domando al ministro Guido Crosetto, (e lo farò anche con interrogazione parlamentare): secondo lui è normale che un generale italiano, capo di stato maggiore del Comando delle forze operative terrestri, giri per l’Italia a fare propaganda con i politici più pro-putiniani in circolazione, in un periodo storico in cui l’Italia sta assistendo militarmente l’Ucraina invasa dalla Russia? È normale che vengano utilizzate le stellette -che sono a garanzia della libertà di tutti- per portare avanti uno spirito di fazione? Oppure non è davvero questo il mondo al contrario?". Così su X il capogruppo di Italia Viva alla Camera, Enrico Borghi.