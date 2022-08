“Vorrei sfatare una questione che riguarda il famoso tweet di Medvedev. Il presidente Medvedev ha visto, negli anni, un progressivo calo della sua popolarità e del suo potere da presidente a primo ministro. Ora è vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, per cui si dedica a questi tweet, talvolta grotteschi, che gli servono per rimanere aggrappato al potere ma che vengono utilizzati dalla sinistra e amplificati, trasformandoli in una guerra ibrida contro il centrodestra, presi tutti come esempio di chissà quale ingerenza". Lo dichiara Valerio Valentini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, nel corso della tavola rotonda su Rai Parlamento. "In realtà, l’ingerenza la fa chi prende questi tweet e li amplifica”, ha aggiunto.