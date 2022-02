“Il ministro Orlando ha pienamente ragione. Sul lavoro di donne e giovani bisogna passare dalle parole ai fatti. Abbiamo inserito nel Pnrr la clausola di priorità del 30%, la Pubblica amministrazione deve essere la prima ad applicala”. Lo dice la senatrice del Od Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta sul Femminicidio. “Ma sappiamo anche- prosegue Valente – che quando si parla di lavoro femminile servono anche i servizi di sostegno alla famiglia: solo così si può invertire anche il calo demografico. Occupazione femminile e denatalità sono collegate, in un circolo vizioso che qualcuno interpreta alla rovescia. Dove le donne lavorano di più si fanno più figli, cresce il Pil e le donne fanno carriera arrivando ai vertici e generando benessere per tutti. Dobbiamo vigilare che da adesso in poi l’Italia, grazie al Pnrr, imbocchi questa strada con sicurezza. E per donne e giovani serve lavoro stabile e non precario. Non è solo giustizia: su quei posti si regge il nostro welfare”.