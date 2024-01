Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l'importanza della testimonianza sulla tragedia dell'Olocausto, annunciando un aumento delle risorse di 6 milioni l'anno precedente per promuovere questa consapevolezza. Parlando da Birkenau, dove si è recato con 85 studenti provenienti da 6 istituti scolastici superiori, Valditara ha evidenziato l'importanza di mostrare ai giovani la drammaticità di questa tragedia attraverso visite a luoghi come i forni crematori e le baracche di prigionia.

"Vedere le immagini di scarpe e oggetti appartenuti alle persone sterminate è toccante e colpisce profondamente. Questa presa diretta con la storia è fondamentale per creare una consapevolezza, affinché il male non ritorni", ha dichiarato il ministro. Ha inoltre sottolineato la necessità che questa testimonianza non sia limitata a un solo giorno, ma diventi un impegno costante, specialmente in tempi drammatici come quelli attuali. Valditara ha avvertito del rischio del ritorno dell'antisemitismo in Europa e ha esortato alla vigilanza.

Il ministro ha concluso affermando che il ricordo dell'Olocausto deve far parte della coscienza collettiva, partendo dalla scuola e dai luoghi della cultura. Ha evidenziato che il viaggio della Memoria del Mim con le scuole si compie da oltre 20 anni, testimoniando l'impegno continuo nel preservare la memoria storica.