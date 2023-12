"Il discorso di Gino Cecchettin esprime sentimenti di dolore, speranza e amore, ma risuona anche come un'esemplare lezione di educazione civica rivolta al Paese. Inoltre, sottolinea il ruolo fondamentale e la responsabilità educativa della Scuola, chiamata anch'essa a investire in programmi formativi che insegnino il rispetto reciproco". Così in una circolare trasmessa ai dirigenti scolastici il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, che aggiunge: "Le organizzazioni scolastiche potranno istituire autonomamente momenti di riflessione e approfondimento sulla cultura del rispetto".