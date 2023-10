“Ci furono delle gigantesche responsabilità personali per profitto privato e a difesa di un'azienda, al di là di ogni interesse legittimo fu una vicenda oscena. La tragedia è e deve essere un monito per tutti e un ricordo, a decenni di distanza, per noi veneti. La tragedia del Vajont ha segnato il Veneto e il Paese intero, perché fu una tragedia immane dettata da un errore umano, a noi oggi resta il dovere della memoria”.

Queste le parole di Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, ai microfoni del Tg di Rtv San Marino, nel sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont.