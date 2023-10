“Un disastro da ricordare e commemorare, con una preghiera per le vittime, per non dimenticare mai”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ricordando quando sessant’anni fa, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, “un’enorme frana si staccò dal monte Toc, cadendo nella diga del Vajont e provocando uno tsunami che, con un’onda alta 250 metri, superò la diga e rase al suolo i paesi sottostanti”. “Una tragedia – che poteva essere evitata – che portò via in una notte 1.917 innocenti, tra cui 487 bambini”, conclude Salvini.