“Quella del Vajont, 60 anni fa, fu una strage annunciata. Una tragedia che ricorda altri tristi episodi, come quello del Ponte Morandi a Genova, il disastro di Marcinelle del 1956, i sette operai morti alla ThyssenKrupp di Torino o i cinque morti sui binari in Piemonte all’inizio di settembre. Si tratta di vicende drammatiche che sono fissate indelebilmente nella nostra memoria e di cui dovremmo ricordarci sempre, anche perché hanno quasi sempre una spiegazione postuma ben precisa. Il nostro pensiero oggi va alle 1.917 persone che il 9 ottobre di 60 fa persero la vita nel crollo della diga”, così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

